ЦРУ спрогнозувало, чим закінчиться для РФ війна з Україною
Так звані «перемоги» Путіна у війні проти України – фікція
Росія заплатить «дуже високу ціну» за розпочату проти України війну. Про це заявив у четвер директор ЦРУ Білл Бернз, цитує CNN.
«Я думаю, якщо ви зараз зробите крок назад, то важко буде побачити у цьому послужному списку війни – послужному списку Путіна – щось інше, крім провалу», – сказав Бернз.
Війна ж завдає непоправної шкоди економіці Росії та поколінням росіян.
«Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого періоду часу», – сказав він.
Щодо контрнаступу ЗСУ у Херсонській області Бернз зазначив, що «не став би недооцінювати можливості і мужність українців».
Нагадаємо, Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій.
Тим часом пропагандисти РФ знайшли «користь» у поразці окупантів у Балаклії. У дописі визнають, що наступ ЗСУ має на Харківщині є успішними.
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