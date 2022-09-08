ЦРУ спрогнозувало, чим закінчиться для РФ війна з Україною  

Бернз зазначив, що «не став би недооцінювати можливості і мужність українців»

Так звані «перемоги» Путіна у війні проти України – фікція

Росія заплатить «дуже високу ціну» за розпочату проти України війну. Про це заявив у четвер директор ЦРУ Білл Бернз, цитує CNN.

«Я думаю, якщо ви зараз зробите крок назад, то важко буде побачити у цьому послужному списку війни – послужному списку Путіна – щось інше, крім провалу», – сказав Бернз.

Війна ж завдає непоправної шкоди економіці Росії та поколінням росіян.

«Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого періоду часу», – сказав він.

Щодо контрнаступу ЗСУ у Херсонській області Бернз зазначив, що «не став би недооцінювати можливості і мужність українців».

Нагадаємо, Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій.

Тим часом пропагандисти РФ знайшли «користь» у поразці окупантів у Балаклії. У дописі визнають, що наступ ЗСУ має на Харківщині є успішними.