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ЦРУ спрогнозувало, чим закінчиться для РФ війна з Україною  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЦРУ спрогнозувало, чим закінчиться для РФ війна з Україною  
Бернз зазначив, що «не став би недооцінювати можливості і мужність українців» 
фото: Офіс президента

Так звані «перемоги» Путіна у війні проти України – фікція 

Росія заплатить «дуже високу ціну» за розпочату проти України війну. Про це заявив у четвер директор ЦРУ Білл Бернз, цитує CNN.

«Я думаю, якщо ви зараз зробите крок назад, то важко буде побачити у цьому послужному списку війни – послужному списку Путіна – щось інше, крім провалу», – сказав Бернз. 

Війна ж завдає непоправної шкоди економіці Росії та поколінням росіян.

«Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого періоду часу», – сказав він. 
Щодо контрнаступу ЗСУ у Херсонській області Бернз зазначив, що «не став би недооцінювати можливості і мужність українців». 

Нагадаємо, Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій.

Тим часом пропагандисти РФ знайшли «користь» у поразці окупантів у Балаклії. У дописі визнають, що наступ ЗСУ має на Харківщині є успішними.

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Теги: війна росія путін

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