Референдуми скасовані? Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій

РФ визнає, що підсумки псевдорефередуму і так не будуть визнані світовою спільнотою

Приєднання так званих «ЛНР» та «ДНР», а також інших тимчасово окупованих Росією територій України нібито можливе без проведення «референдумів». Таку заяву зробив «голова» окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Аксьонов зазначає, що такий крок був би «логічним та обґрунтованим». А підсумки псевдорефередуму і так не будуть визнані світовою спільнотою.

«Визнання чи невизнання з боку тих чи інших держав не залежить від того, яким чином буде приєднано ці території. Це питання політичної волі», – зазначає так званий «голова» Криму.

Зазначається, що, у разі проведення референдумів у «ЛНР» та «ДНР», а також у Запорізькій та Херсонській областях України, голосування має бути організовано якнайшвидше.

Раніше повідомлялося, що окупанти не можуть навіть зімітувати «референдум» на території тимчасово окупованої Херсонщини. Псевдоволевиявлення росіянам не дають підготувати Збройні Сили України та місцеве населення, які чинять опір.

Нагадаємо, окупанти заявили про паузу у підготовці до «референдуму» на Херсонщині. Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Так загарбники намагаються «купити» голоси жителів регіону для псевдореферендуму. Раніше повідомлялося, що псевдореферендум про нібито приєднання до Росії нових територій може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності.