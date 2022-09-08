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Дискредитація Зеленського. Росія влаштувала провокацію у країнах Європи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дискредитація Зеленського. Росія влаштувала провокацію у країнах Європи
Офіс президента закликає українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам
Офіс президента

Спецслужби РФ створили сайт для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи. Про це повідомляє Офіс президента з посиланням на дані Головного упарвління розвідки.

«Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня. Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу президента України, жодних заяв Володимира Зеленського», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проект нагадує класичну фінансову піраміду.

«Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу глави держави», – додають в пресслужбі.

Дискредитація Зеленського. Росія влаштувала провокацію у країнах Європи фото 1

Раніше повідомлялося, що на фоні поразок на фронті Росія посилила антиукраїнські провокації у Європі. У столиці Чехії Празі приблизно 70 тисяч людей вийшли на антиурядові протести. З-поміж іншого вони хочуть скасування санкцій проти Росії та припинення постачання зброї Україні. 

Теги: росія Європа Володимир Зеленський провокація

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