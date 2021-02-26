Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць

Тупицького відсторонено від посади ще на один місяць

Дія попереднього відсторонення закінчується 28 лютого

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення з посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького ще на місяць.

Дія попереднього відсторонення закінчується 28 лютого, тому глава держави продовжив санкцію – повідомляється на сайті президента.

В указі Зеленський посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Спочатку розглядався варіант відсторонення ще на два місяці, однак Зеленський поставив завдання вирішити питання з Тупицьким за місяць. Продовження відсторонення на два місяці створювало б негативну практику, коли замість вирішення по суті Тупицького просто не допускають до роботи, і тримають питання підвішеним замість його остаточного рішення.

За підсумками наступного місяця будуть оцінювати вже роботу тих, хто взявся вирішувати «питання Тупицького».

Уперше Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Як повідомлялося, 29 грудня президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні РНБОУ, що зібралася на засідання у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького.

24 грудня голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри.

28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою.

Цього ж дня, 28 грудня, стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.