Президент скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного Суду

Цей указ від 27 березня 2021 року набирає чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

Відповідний указ Зеленський підписав 27 березня 2021 року, – повідомляє Укрінформ.

В указі №124/2021 йдеться, що його підписано, зокрема, «з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки… а також беручи до уваги Заяву Верховної Ради у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності в якій підкреслено, що узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини, зважаючи на те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».

У зв’язку з цим Зеленський скасував: указ Президента України від 14 травня 2013 року № 256 «Про призначення О.Тупицького суддею Конституційного Суду України» та указ Президента України від 17 вересня 2013 року № 513 «Про призначення О.Касмініна суддею Конституційного Суду України».

Наголошується, що цей указ від 27 березня 2021 року набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.

Як повідомлялося, Тупицький проігнорував засідання суду в його справі.

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