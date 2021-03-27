Тупицький може йти на заслужений відпочинок, – Зеленський

«Обидва укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок» – президент

Влада провела аудит указів Віктора Януковича, як цього вимагало рішення Ради національної безпеки й оборони

Президент Володимир Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна за результатами аудиту указів Януковича, проведеного на виконання рішення РНБО.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

«На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно», – заявив Глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 19 березня, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

Також він повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

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