Турчинов назвав фарсом «перемогу» Путіна в Сирії

Він нагадав, що на російській авіабазі в Хмеймімі було знищено щонайменше чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су -35С, військово-транспортний літак Ан-72 та склад боєприпасів.

Пропагандистська заява президента Росії Володимира Путіна про перемогу в Сирії, з якої він почав свою четверту президентську виборчу кампанію, перетворилася на ганебний фарс. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, нагадавши, що 31 грудня російські війська у Сирії зазнали найбільших втрат



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Олександр Турчинов

Він нагадав, що на російській авіабазі в Хмеймімі було знищено щонайменше чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су -35С, військово-транспортний літак Ан-72 та склад боєприпасів.

Пропагандистська заява президента Росії Володимира Путіна про перемогу в Сирії, з якої він почав свою четверту президентську виборчу кампанію, перетворилася на ганебний фарс.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, нагадавши, що 31 грудня російські війська у Сирії зазнали найбільших втрат за весь час проведення військової операції, інформує у четвер прес-служба РНБО.

«Путінська пропагандистська заява про перемогу російських військових у Сирії, з якої він почав свою четверту президентську виборчу кампанію, перетворилася на ганебний фарс, а військовий парад, який він приймав на сирійській землі, - на похоронну процесію», - зазначив Турчинов.

Він нагадав, що на російській авіабазі в Хмеймімі було знищено щонайменше чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су -35С, військово-транспортний літак Ан-72 та склад боєприпасів.

«Цього ж дня під час виконання бойового завдання був знищений російський гелікоптер Мі-24», - сказав він, додавши, що російському Генштабу та Міністерству оборони не вдалося приховати такі масштабні втрати.

Раніше російське видання «Комерсант» з посиланням на військово-дипломатичні джерела повідомило, що в результаті мінометної атаки 31 грудня на російській авіабазі Хмеймім в Сирії було знищено сім літаків. Також було підірвано склад боєприпасів. Видання повідомляє, що в результаті нападу постраждали більше десяти військовослужбовців, не вказуючи, чи йдеться про росіян.

Російське Міноборони підтвердило повідомлення ЗМІ про обстріл 31 грудня авіабази Хмеймім в Сирії, але спростувало дані про знищення семи російських військових літаків. У відомстві додали, що під час обстрілу бази загинули двоє російських військовослужбовців.