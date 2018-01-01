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    В Міноборони РФ підтвердили загибель російських військових під час обстрілу авіабази

    В Міноборони РФ повідомили, що бойовики з мінометів 31 грудня обстріляли російську авіабазу «Хмеймім», двоє військовослужбовців загинули
    У військовому відомстві заявили, що 31 грудня з настанням темряви аеродром «Хмеймім» піддався раптовому мінометного обстрілу мобільною диверсійною групою бойовиків. «В результаті обстрілу двоє військовослужбовців загинули», - сказали в Міноборони. При цьому напередодні в міністерстві повідомляли, що в Сирії зазнав
    • Сьогодні, 09:58
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    Аеродром &laquo;Хмеймім&raquo;
    Аеродром «Хмеймім»

    В Міноборони РФ повідомили, що бойовики з мінометів 31 грудня обстріляли російську авіабазу «Хмеймім», двоє військовослужбовців загинули

    У військовому відомстві заявили, що 31 грудня з настанням темряви аеродром «Хмеймім» піддався раптовому мінометного обстрілу мобільною диверсійною групою бойовиків.

    «В результаті обстрілу двоє військовослужбовців загинули», - сказали в Міноборони.

    При цьому напередодні в міністерстві повідомляли, що в Сирії зазнав катастрофи російський бойовий вертоліт Мі-24, в результаті чого загинули обидва пілоти. Бортмеханік вертольота вижив і був евакуйований на авіабазу.

    У військовому відомстві спростували повідомлення про знищення кількох літаків.

    «Повідомлення «Коммерсанта» про нібито фактичне знищення семи російських військових літаків на авіабазі «Хмеймім» – фейк», - повідомили в міністерстві, підкресливши, що російська авіагрупа в Сирії продовжує виконувати всі завдання за призначенням у повному обсязі.

    Напередодні видання повідомило з посиланням на джерела, що фактично знищені чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а також склад боєприпасів після потрапляння мінометного снаряда.

    Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін в черговий раз заявив про виведення російських військ з Сирії.

    Сирія Міноборони РФ вертоліт
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