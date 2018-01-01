В Міноборони РФ підтвердили загибель російських військових під час обстрілу авіабази

В Міноборони РФ повідомили, що бойовики з мінометів 31 грудня обстріляли російську авіабазу «Хмеймім», двоє військовослужбовців загинули

У військовому відомстві заявили, що 31 грудня з настанням темряви аеродром «Хмеймім» піддався раптовому мінометного обстрілу мобільною диверсійною групою бойовиків. «В результаті обстрілу двоє військовослужбовців загинули», - сказали в Міноборони. При цьому напередодні в міністерстві повідомляли, що в Сирії зазнав



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Аеродром «Хмеймім»

В Міноборони РФ повідомили, що бойовики з мінометів 31 грудня обстріляли російську авіабазу «Хмеймім», двоє військовослужбовців загинули

У військовому відомстві заявили, що 31 грудня з настанням темряви аеродром «Хмеймім» піддався раптовому мінометного обстрілу мобільною диверсійною групою бойовиків.



«В результаті обстрілу двоє військовослужбовців загинули», - сказали в Міноборони.



При цьому напередодні в міністерстві повідомляли, що в Сирії зазнав катастрофи російський бойовий вертоліт Мі-24, в результаті чого загинули обидва пілоти. Бортмеханік вертольота вижив і був евакуйований на авіабазу.



У військовому відомстві спростували повідомлення про знищення кількох літаків.



«Повідомлення «Коммерсанта» про нібито фактичне знищення семи російських військових літаків на авіабазі «Хмеймім» – фейк», - повідомили в міністерстві, підкресливши, що російська авіагрупа в Сирії продовжує виконувати всі завдання за призначенням у повному обсязі.



Напередодні видання повідомило з посиланням на джерела, що фактично знищені чотири бомбардувальники Су-24, два винищувачі Су-35С, один транспортник Ан-72, а також склад боєприпасів після потрапляння мінометного снаряда.



Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін в черговий раз заявив про виведення російських військ з Сирії.