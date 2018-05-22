Турчинов виграв суд у журналістів. Його мають «відбілити» від причетності до пунктів обміну валют



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скрін-шот з програми «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Крім цього, двоє журналістів та два ЗМІ компенсують кошти секретарю РНБО, потрачені на судовий збір

Печерський райсуд Києва зобов’язав медіахолдинг ТРК «Люкс» (до його складу входять «24 Канал», національна мережа радіостанцій «Радіо Люкс» і «Радіо Максимум»), журналістів-розслідувачів Дениса Бігуса і Надію Бурдєй, а також Інтернет-видання «Українська правда» спростувати інформацію щодо секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 17 травня.

У резолютивній частині рішення сказано, що інформація щодо причетності Турчинова до діяльності фінансових компаній ТОВ «Абсолют Фінанс», ТОВ Магнат», ТОВ «Октава Фінанс» та їх власників, а також впливу на податкові органи з метою ухилення від сплати податків вищезазначеними компаніями, є недостовірною та такою, що порушує його честь, гідність та ділову репутацію. Згадані медіа повинні спростувати цю інформацію на своїх ресурсах.

Крім цього, суд стягнув з ТРК «Люкс», «Української правди» та журналістів Бігуса і Бурдєй по 1200 грн на користь Турчинова судового збору.

Апеляційна скарга на рішення печерського суду подається протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, що журналістське розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» вийшло в ефірі 24 каналу на початку травня 2017 року. Також воно було продубльовано на сайті «Української правди».

Журналісти-розслідувачі стверджували, що пункти обміну валют фінансових компаній «Абсолют фінанс» та «Магнат», записані на співмешканку нардепа Лук’янчука Ілону Бродовську, всупереч вимогам законодавства, здійснюють обмін валют без касових апаратів, а відповідно – без надання автоматичної податкової звітності до ДФС.

Сам офіс компанії сім’я Бродовської отримала від тещі голови РНБО Олександра Турчинова Тамари Белиби. Окрім цього, в офісі прописана ще одна валютообмінна компанія – «Октава Фінанс» – з ідентичним до компаній Бродовських веб-сайтом та тим самим головним бухгалтером. Директор «Октави Фінанс» очолює ще одну компанію з обмінного бізнесу, що прописана за адресою найдавнішого родинного офісу Турчинових-Белиб на вулиці Турівській у Києві.

Як раніше повідомляло видання «Наші гроші» , дружина Лук’янчука Мирослава є бізнес-партнеркою матері Турчинова Валентини, його дружини Ганни Турчинової та тещі секретаря РНБОУ Тамари Белиби по ТОВ «Інститут економіки і права».

Лише за офіційними даними Національного банку, компанії «Магнат», «Октава» та «Абсолют» володіють понад 1200 обмінними пунктами з трьох з половиною тисяч легальних обмінників України.