У Мін’юсті назвали ТОП-7 порушень при проведення реєстраційних дій щодо земельних ділянок



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Державні реєстратори допускають порушення при реєстрації земельних діялнок

Також державні реєстратори порушують так званий принцип територіальності вчинення реєстраційних дій

У міністерстві юстиції України узагальнили практику розгляду скарг на рішення державних реєстраторів, прийнятих щодо земельних ділянок. Про це повідомила пресслужба відомства.

Міністерство розповідає про сім типових порушень, які допускають державні реєстратори при проведені такого типу реєстраційних дій.

Належним чином не перевіряється обсяг повноважень заявника. Скажімо, державні реєстратори не встановлюють, чи передбачені статутом товариства, від імені якого діє заявник, повноваження на підписання певних правочинів, наприклад, про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки. Не здійснюється обов’язкова перевірка відомостей з Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок, які є предметом державної реєстрації. Та не встановлюються суперечності між заявленими та вже зареєстрованими правами. Не виготовляються електронні копії документів, поданих заявником у паперовій формі, та не розміщуються в Державному реєстрі прав. Не проводиться перевірка факту виконання та дійсності правочину, а також відомостей, що містяться в поданих заявником документах. Така інформація не має суперечити відомостям, що містяться у Державному реєстрі прав! Державна реєстрація переходу речового права здійснюється за наявності запису про обтяження (арешту земельної ділянки) або заборони вчинення реєстраційних дій та/або відчуження на підставі рішення суду. Не встановлюється наявність зареєстрованих заяв про державну реєстрацію іншого речового права (права оренди земельної ділянки), поданих раніше, ніж це було зроблено заявником. Тобто державні реєстратори порушують черговість розгляду заяв, які були зареєстровані в базі даних щодо однієї земельної ділянки. Проведення реєстраційних дій щодо припинення права оренди земельної ділянки без дотримання положень статті 33 Закону «Про оренду землі», якою, зокрема, встановлено, що після закінчення строку укладення договору оренди землі орендар, який належно виконував обов’язки за умовами договору, має переважне право на укладення такого договору на новий строк (поновлення договору оренди землі).

«Також непоодинокими є випадки порушення державними реєстраторами так званого принципу територіальності вчинення реєстраційних дій. Законодавство дозволяє державному реєстратору проводити реєстраційні дії лише щодо нерухомого майна (у тому числі землі), місцезнаходження якого співпадає з регіоном його робочого місця! Право вибору місця проведення державної реєстрації для заявника виникає виключно у разі, якщо нерухоме майно розташовано у межах декількох територій», – повідомляють у міністерстві.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська розповів про плани здійснення в Україні великої нотаріальної реформи. Малюська розповів, що законопроєкт про таку реформу вже розроблений і буде надісланий до органів влади впродовж найближчих тижнів.