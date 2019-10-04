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    Туреччина оштрафувала Facebook через витік особистих даних користувачів

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    Розмір штрафу становить&nbsp;1 млн 600 тис. лір - Туреччина оштрафувала Facebook через витік особистих даних користувачів
    Розмір штрафу становить 1 млн 600 тис. лір

    Жертвами витоку особистої інформації стали понад 280 тисяч користувачів соцмережі у країні

    Туреччина оштрафувала Facebook на 1 млн 600 тис. лір за витік особистих даних користувачів.

    Про це повідомляє Anadolu з посиланням на інформацію Ради по захисту персональних даних Туреччини.

    «Встановлено, що порушення торкнулося особистих даних, таких як ім'я, стать, день народження, статус відносин, історія освіти, релігійна інформація, країна, місцезнаходження, недавні пошуки в Facebook, до 500 основних облікових записів, за якими стежив користувач», - зазначають у повідомленні.

    Відомо, що жертвами витоку особистої інформації стали понад 280 тисяч користувачів соціальної мережі у країні.

    Раніше Федеральна торгова комісія США наклала штраф у розмірі 5 мільярдів доларів на компанію Facebook через скандал із витоком особистих даних користувачів.

    Туреччина штраф Facebook соціальні мережі
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