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    У світі

    Facebook оштрафують на $5 млрд через витік даних - ЗМІ

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    Якщо інформація підтвердиться, це буде рекордний штраф, який Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів коли-небудь накладала на технологічні компані - ЗМІ - Facebook оштрафують на $5 млрд через витік даних - ЗМІ
    Якщо інформація підтвердиться, це буде рекордний штраф, який Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів коли-небудь накладала на технологічні компані - ЗМІ

    Facebook оштрафують за події 2018 року, коли стало відомо, що Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних 87 млн користувачів без їхнього відома

    Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) схвалила штраф для компанії Facebook у розмірі $5 млрд за витік даних консалтинговій компанії Cambridge Analytica. Про це повідомили кілька джерел, пише The Wall Street Journal.

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    Зазначається, що йдеться про події 2018 року, коли стало відомо, що Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних 87 млн користувачів соцмережі без їхнього відома.

    За інформацією газети, регулятори США схвалили угоду з Facebook про виплату штрафу для врегулювання скандалу з витоком даних.

    «Якщо інформація підтвердиться, це буде рекордний штраф, який Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів коли-небудь накладала на технологічні компанії», - йдеться у повідомленні.

    У Facebook та Федеральній торговій комісії від коментарів відмовилися.

    Нагадаємо, в 2018 році влада Великої Британії оштрафувала Facebook на $644 млн за поведінку компанії під час скандалу з компанією Cambridge Analytica і витоком даних користувачів. Розслідування Офісу комісара інформації показало, що в період з 2007 по 2014 роки Facebook надавав особисті дані розробникам застосунків без згоди користувачів.

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