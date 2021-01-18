Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін»

Наразі розшукуються ще п’ятеро членів екіпажу

Туреччина 18 січня залучила два гелікоптери до пошуково-рятувальної операції біля узбережжя провінції Бартин, де сталася аварія суховантажу «Арвін» з українцями на борту. Про це повідомляється у Twitter посольства України у Туреччині.

Зазначається, що наразі розшукуються ще п’ятеро членів екіпажу.

«Два вертольоти залучені у понеділок, 18 січня, до пошуків ще п’ятьох моряків з українського суховантажу Arvin, який затонув напередодні біля берегів турецької провінції Бартин», ‒ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини.

На даний момент виявлено тіла трьох загиблих, ще три члена затонулого корабля помічені без руху на скелях, п'ятьох вже врятували.

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Посол Андрій Сибіга повдіомив, що всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.