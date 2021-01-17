Корабель, що затонув поблизу Туреччини, належав компанії з Одеси

На борту балкера Arvin були українці

Щонайменше двоє осіб загинули при аварії балкеру Arvin біля берегів турецької провінції Бартин. Причиною аварії називаються складні погодні умови, повідомляє Уніан.

Як повідомляє «Анадоли», посилаючись на місцеві органи влади, в ході пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати п'ятьох членів екіпажу судна. Також знайдені тіла двох загиблих.

Також повідомляється, що на борту корабля перебувало дванадцять громадян України.

У район лиха висунулися катери берегової охорони та управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD). Зважаючи на погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

У Міноборони Туреччини повідомили, що в операції з порятунку членів команди затонулого російського суховантажу задіяний також фрегат ВМС.

За данимиукраїнського суднового реєстру, Arvin ходить під прапором Палау, до 2014 року суховантаж перебував в Російському міжнародному реєстрі суден. На даний час управляється одеською фірмою «Тесоро Марін».

Скріншот сторінки порталу «Водний транспорт»

Російські ЗМІ при цьому повідомляють, що в списку кораблів на порталі «Водний транспорт» суховантаж «Арвін», побудований в 1975 році, помічений як списаний.

Про аварію корабля стало відомо сьогодні зранку. Влада Туреччини повідомила, що рятувальні роботи ускладнені погодніми умовами.