Посол відвідав у лікарні врятованих із судна Arvin українських моряків

Сибіга обговорив із владою Туреччини хід проведення пошуку інших моряків із судна

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Туреччині.

Сибіга повідомив, що також обговорив із владою Туреччини хід проведення пошуку інших моряків із судна.

«Спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна Arvin у лікарні міста Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували турецькій стороні за всебічне сприяння», - заявив посол.

Посол @andrii_sybiha спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків із судна «Arvin» в лікарні м.Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували стороні за всебічне сприяння. pic.twitter.com/ZKgUyTSS3R — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 17, 2021

Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло сьогодні біля берегів Туреччини.

На даний момент виявлено тіла трьох загиблих, ще три члена затонулого корабля помічені без руху на скелях, п'ятьох вже врятували.

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Як повідомив посол Андрій Сибіга, всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

Як повідомлялося раніше, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.