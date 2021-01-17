Врятований біля берегів Туреччини росіянин розкрив причину загибелі судна

Триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло сьогодні біля берегів Туреччини

За словами старшого техніка судна Миколи Крінова, корабель затонув через погані погодні умови

Російський моряк, врятований біля берегів Туреччини після аварії суховантажу, розкрив причину загибелі судна.

Про це повідомило російське посольство в Анкарі на своїй сторінці в Facebook.

Прибулі в Бартин співробітники консульського відділу посольства РФ відвідали в лікарні російського громадянина, з'ясували обставини події.

За словами старшого техніка судна Миколи Крінова, корабель затонув через погані погодні умови.

Потерпілому було надано консульська допомога, придбані предмети першої необхідності, українським морякам було надане сприяння у зв'язку з родичами.

Зараз моряк перебуває в лікарні міста Бартин, доля іншого громадянина Росії залишається невідомою.

По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза «Арвин» 10 человек –... Опубліковано Посольство России в Анкаре Rusya Büyükelçiliği Ankara Неділя, 17 січня 2021 р.

Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло сьогодні біля берегів Туреччини.

На даний момент виявлено тіла трьох загиблих, ще три члена затонулого корабля помічені без руху на скелях, п'ятьох вже врятували.

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Як повідомив посол Андрій Сибіга, всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.





Як повідомлялося раніше, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.