Катастрофа «Арвіни»: посол назвав імена врятованих моряків

Пʼятеро членів екіпажу балкеру перебувають у лікарні

Триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло сьогодні біля берегів Туреччини. На даний момент виявлено тіла трьох загиблих, ще три члена затонулого корабля помічені без руху на скелях, п'ятьох вже врятували. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання «Анадоли».

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Як повідомив посол Андрій Сибіга, всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

«Якщо погодні умови дозволять виконати польоти, то решта членів екіпажу будуть врятовані. Також уже в дорозі фрегат ВМС «Фатіх»», – повідомив губернатор турецької провінції Бартин Сінан Гюнер.

За його словами, на даний момент вдалося врятувати шістьох моряків. Виявлено тіла трьох загиблих, одне з яких вдалося витягти з води.

Також, губернатор зазначив що ще три члена затонулого суховантажу помічені без руху на скелях. Рятувальники намагаються дістатися до них по суші.

Як повідомлялося раніше, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.