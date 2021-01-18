Українські моряки, врятовані біля Туреччини, розповіли про аварію

Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин, - розповіли моряки.

Українські моряки, врятовані з суховантажу Arvin, який затонув біля берегів провінції Бартин, розповіли, що з моменту того як судно почало тонути до повного затоплення минуло близько 5 хвилин.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлене о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин», - розповіли моряки.

Вони сказали, що через погані погодні умови не рухалися за маршрутом, а стали на якір та очікували, що хвилі досягатимуть 3,5 - 4 метри.

Серед екіпажу були моряки, для яких цей рейс був першим. Були й ті, хто на цьому судні вже працював по кілька контрактів. Третій механік ходив на цьому судні 7 років.

Нагадаємо, триває операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло сьогодні біля берегів Туреччини.

На даний момент виявлено тіла трьох загиблих, ще три члена затонулого корабля помічені без руху на скелях, п'ятьох вже врятували.

Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Як повідомив посол Андрій Сибіга, всі українські громадяни наразі перебувають у державній лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Пошуково-рятувальні роботи щодо інших моряків тривають.

Як повідомлялося раніше, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.