Генсек НАТО засудив авіаудари сил режиму Асада та РФ в Ідліб



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Єнс Столтенберг закликав усі сторони «цієї небезпечної ситуації» до деескалації

Єнс Столтенберг «засудив тривалі невибіркові авіаудари сирійського режиму та сил РФ, що підтримують його в провінції Ідліб»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки армії режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії. Про це він заявив під час телефонної розмови з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомив AFP речник Столтенберга.

Столтенберг «засудив тривалі невибіркові авіаудари сирійського режиму та сил РФ, що підтримують його в провінції Ідліб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генсек НАТО закликав всі сторони «цієї небезпечної ситуації» до деескалації.

За останніми даними, унаслідок авіаатак сил режиму Асада на північному заході Сирії загинули 33 військовослужбовці збройних сил Туреччини.

США висловили підтримку Туреччині, чиї військові, розташовані на північному заході Сирії, зазнають атак армії режиму Асада за підтримки російської авіації.

Посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на пресконференції у Вашингтоні нагадала, що Туреччина є союзницею США.

Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.

Раніше турецька влада повідомила про загибель 22 своїх військових в результаті удару ВПС Сирії.

Нагадаємо, в останні тижні розгорілася з новою силою війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина.

За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

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