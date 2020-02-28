  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Туреччина обмежила доступ до соцмереж після загострення ситуації в Ідлібі

    • Розсилка
    Туреччина обмежила доступ до соцмереж після загострення ситуації в Ідлібі

    Місцеві ЗМІ вважають, що проблеми доступу до соціальних мереж могли виникнути в результаті значного напливу та зростання активності користувачів у зв’язку із загостренням ситуації в Сирії

    У Туреччині виникли проблеми з доступом до соціальних мереж Twitter, Facebook, İnstagram, Youtube, що спостерігаються після повідомлення про ескалацію ситуації в сирійській провінції Ідліб. Обмеження доступу до соціальних мереж спостерігається приблизно з 11-ї вечора 27 лютого, повідомляє «Укрінформ».

    Турецькі ЗМІ пов’язують обмеження доступу до соціальних мереж серйозною ескалацією ситуації в Ідлібі. На разі офіційних повідомлень про блокування соціальних мереж не надходило.

    Видання Haber Turk повідомляє про те, що проблеми доступу до соціальних мереж могли виникнути в результаті значного напливу та зростання активності користувачів у зв’язку із загостренням ситуації в Сирії.

    За даними видання, труднощі з доступом до соціальних мереж мають, зокрема, ті користувачі, які користуються послугами Türk Telekom.

    «Шановні клієнти, можуть виникнути перебої в доступі до соціальних медіа, таких як Facebook, Twitter та Instagram», - цитує видання звернення компанії до клієнтів.

    Зі схожим повідомленням звернулися до клієнтів у компанії Turkcell, ще одного потужного постачальника комунікаційних послуг в країні.

    Як відомо, в ніч з 27 на 28 лютого сталося значне загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму загинули 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

    За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, включаючи танки.

    Читайте також:
    Туреччина Росія Сирія НАТО військові Facebook Twitter президент YouTube Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ