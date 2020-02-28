Військовий конфлікт між Росією і Туреччиною в Сирії є дуже серйозним випробуванням для НАТО

Турецький солдат демонструє шеврон, взятий в ході боїв в одному з сирійських міст

Офіційних масштабних зіткнень турецьких і російських військових сторони спробують уникнути: неофіційні йдуть давно

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Сегодня ночью российские боевые самолёты нанесли удар по (одним данным) пункту управления турецких вооружённых сил, по другим, по колонне турецких военных.

Скорее всего, удара было два.

Погибло, по разным источникам, от 20 до 70 турецких военных, до сотни было ранено.

Турция стоит на ушах.

Турки нанесли промежуточный удар возмездия - с помощью артиллерии и БПЛА.

Из Турции выслана российская делегация, которая вела переговоры.

На заседании СНБО, принято решение официально объявить войну Сирии и задействовать полноценно турецкие вооружённые силы.

Министр обороны Турции прибыл на передовой командный пункт, ближе к сирийской провинции Идлиб, где войска Асада, при поддержке россиян и иранцев, пытаются захватить территорию, которая по договорённостям с Турцией, осталась за протурецкой фракцией боевиков.

Это месть Путина, за облом в Ливии, который устроил ему Эрдоган, введя турецкий контингент, мгновенно изменивший расстановку сил не в пользу генерала Хафтара и его российских союзников.

Нынешнее наступление сирийской армии началось 19 декабря 2019 года, т.е. идёт уже больше двух месяцев.

За это время погибло не менее пятнадцати турецких военных.

24 февраля турки перешли в контрнаступление. Стороны вовсю применяют все имеющиеся средства: авиацию, тяжёлое ракетное вооружение, тяжёлую артиллерию, танки, все (только турки воздерживаются пока от применения своей авиации).

Напряжение боев очень высокое. Параллельно шли переговоры Путина с Эрдоганом.

Задачей Турции до сих пор являлось не допустить армию Асада к турецкой границе и вернуть хотя бы часть турецких беженцев (из числа этнических турков-граждан Сирии) обратно, ибо 3,5 млн человек перемещённых неподъемным камнем висят на экономике страны.

Задачей Асада/России - дожать провинцию сопротивления, устранить угрозу Латакии - главной военно-морской базе Сирии и авиабазе Хмеймим, которые находятся западнее и активно используются россиянами.

На сегодня запланировано экстренное заседание высшего руководства НАТО:

Турция, как страна-член альянса, обязана провести консультации, вступая в войну.

Чисто технически у россиян, а тем более, у Асада, против турков, на отдаленном театре, никаких шансов нет.

Но, думаю, несмотря на всю апокалипсическую риторику, официальных масштабных столкновений турецких и российских ВС, стороны попытаются избежать: неофициальные идут давно.

Несмотря на то, что Эрдоган уже дорого заплатил за ведение войны в режиме «настамнет», оставив своих солдат без авиационного прикрытия против сирийской и российской авиации, и турецкое общество требует сирийской и российской крови, начинать официальную войну с ядерной державой, решиться непросто.

Серьёзное испытание для НАТО в целом.

Пока следим за развитием событий.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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