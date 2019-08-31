Туск заявив, що Джонсон хоче провести Brexit будь-якою ціною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туск назвав Євросоюз жертвами внутрішньої політики Великобританії

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може прийняти рішення піти на Brexit будь-якою ціною, просто для вирішення внутрішньополітичних питань.

Про це повідомляє Reuters.

Туск заявив, що основна політична проблема з Brexit - це ситуація всередині Британії, а також "емоції, пов'язані з цим шоу".

"Ми всі є жертвами внутрішньої політики Великобританії. Не можна виключати, що Борис Джонсон захоче привести до виходу за будь-яку ціну, просто через внутрішні інтереси", - додав він.

Раніше повідомлялося, що королева Великобританії Єлизавета II призупинила роботу британського парламенту на 5 тижнів, що дозволить вирішити питання з Brexit.