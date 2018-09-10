ТВі перезапустять і зроблять телеканалом для жінок



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Генпродюсер ТВі пообіцяв згодом повідомити подробиці

Телеканал ТВі відновить мовлення. Тепер там показуватимуть розваги для жінок.

Телевізійний продюсер, піарник Дмитро Носиков повідомив, що перезапускає телеканал TVi (ТВі) на посаді генпродюсера.

«Це не політичний канал News & Talks. Проект не політичний, розважальний. Не під вибори. Без представників українського істеблішменту в засновниках. Це про телебачення. Про медіабізнес. Цільова аудиторія –жінки», – розказав він.

Він також повідомив про команду проекту. Креативний продюсер – Сергій Локшин (Sedrik), головний режисер – Ганна Демидова, головний редактор – Володимир Єгоров.

«Усі тільки з досвідом роботи на великих каналах 1+1, СТБ та Інтер», – додав пан Носиков.

Подробиці він пообіцяв повідомити згодом, «коли закінчаться угоди і ми запустимо тестовий сигнал».

Дмитро Носиков уточнив, що інвестори, яких він представляє, придбали сайт TVi.ua і ТОВ «Інфо24» (компанія, яка володіє супутниковою ліцензією каналу ТВі). Архів, обладнання мовника та компанію ТОВ «ТРК «Телерадіосвіт», на яку в минулому були записані ліцензії ТВі, інвестори не купували, повідомив він.