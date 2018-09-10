ТВі перезапустять і зроблять телеканалом для жінок
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Розсилка
Генпродюсер ТВі пообіцяв згодом повідомити подробиці
Телеканал ТВі відновить мовлення. Тепер там показуватимуть розваги для жінок.
Телевізійний продюсер, піарник Дмитро Носиков повідомив, що перезапускає телеканал TVi (ТВі) на посаді генпродюсера.
«Це не політичний канал News & Talks. Проект не політичний, розважальний. Не під вибори. Без представників українського істеблішменту в засновниках. Це про телебачення. Про медіабізнес. Цільова аудиторія –жінки», – розказав він.
Він також повідомив про команду проекту. Креативний продюсер – Сергій Локшин (Sedrik), головний режисер – Ганна Демидова, головний редактор – Володимир Єгоров.
«Усі тільки з досвідом роботи на великих каналах 1+1, СТБ та Інтер», – додав пан Носиков.
Подробиці він пообіцяв повідомити згодом, «коли закінчаться угоди і ми запустимо тестовий сигнал».
Дмитро Носиков уточнив, що інвестори, яких він представляє, придбали сайт TVi.ua і ТОВ «Інфо24» (компанія, яка володіє супутниковою ліцензією каналу ТВі). Архів, обладнання мовника та компанію ТОВ «ТРК «Телерадіосвіт», на яку в минулому були записані ліцензії ТВі, інвестори не купували, повідомив він.
У низки працівників каналу ТВі залишились претензії до свого роботодавцящодо невиплати заборгованості по зарплаті. За скаргою працівників було відкрито кримінальне провадження, а Незалежна медіапрофспілка України подала позов до ТОВ «Інфо24» щодо стягнення заборгованості по зарплаті.
Канал ТВі мав дві юридичних особи - ТОВ «Інфо24» і ТОВ «ТРК Телерадіосвіт». За відсутність мовлення ТВі Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголошувала їм попередження і застосувала до обох компаній санкції «стягнення штрафу».
26 жовтня 2015 року Нацрада вирішила звернутися до суду щодо анулювання супутникової та ефірної ліцензій телеканалу ТВі, якими володіли ТОВ «Інфо24» (супутникова ліцензія) і ТОВ «Телерадіокомпанія Телерадіосвіт» (ліцензія на ефірне аналогове мовлення на п’яти частотах у Криму, Івано-Франківській та Чернівецькій областях).
29 лютого 2016 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Нацради анулював ліцензію ТОВ «ТРК ТелеРадіоСвіт» (телеканал ТВі) на ефірне аналогове мовлення. Розгляд позову щодо анулювання супутникової ліцензії ТОВ «Інфо24» було зупинено зустрічними позовами каналу ТВі.
У 2017-2018 роках Нацрада повторно оголосила попередження та оштрафувала ТОВ «Інфо24» за відсутність супутникового мовлення телеканалу ТВі. 6 вересня 2018 року Нацрада вирішила звертатися до суду з новим позовом про анулювання ліцензії каналу.
За даними єдиного державного реєстру, нині власником ТОВ «Інфо24» є мешканець міста Ямпіль Вінницької області Богдан Гервазюк, директором з 2014 року є Максим Урбанський, але з 2015 року підписантом компанії є Богдан Гервазюк. До моменту припинення мовлення телеканал ТВі пов'язували з Давидом Жванією. До того власником каналу був Костянтин Кагаловський, він оскаржував у суді свої права на канал.