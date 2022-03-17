П'ять українських чиновників перебувають у полоні окупантів, – Верещук
Українська влада посилює роботу зі звільнення захоплених громадян
Російські окупанти взяли в полон щонайменше п'ятьох представників місцевої влади тимчасово окупованих чи оточених українських міст. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, її брифінг опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента.
Окупанти взяли в полон:
- мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва;
- голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму;
- голову Іванківської районної адміністрації Тетяну Свириденко;
- керівника Щастинської міської адміністрації Володимира Тюріна;
- секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха.
Також у полоні залишається рятувальник Олексій Данченко, який допомагав евакуювати людей із Гостомеля. Верещук зазначила, що українська влада посилює роботу зі звільнення захоплених громадян.
Нагадаємо, Іван Федоров, мер Мелітополя, якого вчора звільнили з російського полону записав відеозвернення до своїх співвітчизників.
Раніше, окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.
Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».
16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.