П'ять українських чиновників перебувають у полоні окупантів, – Верещук

Українська влада посилює роботу зі звільнення захоплених громадян

Російські окупанти взяли в полон щонайменше п'ятьох представників місцевої влади тимчасово окупованих чи оточених українських міст. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, її брифінг опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента.

Окупанти взяли в полон:

мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва;

голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму;

голову Іванківської районної адміністрації Тетяну Свириденко;

керівника Щастинської міської адміністрації Володимира Тюріна;

секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха.

Також у полоні залишається рятувальник Олексій Данченко, який допомагав евакуювати людей із Гостомеля. Верещук зазначила, що українська влада посилює роботу зі звільнення захоплених громадян.

Нагадаємо, Іван Федоров, мер Мелітополя, якого вчора звільнили з російського полону записав відеозвернення до своїх співвітчизників.

Раніше, окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.