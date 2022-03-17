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    П'ять українських чиновників перебувають у полоні окупантів, – Верещук

    П'ять українських чиновників перебувають у полоні окупантів, – Верещук
    фото з відкритих джерел

    Українська влада посилює роботу зі звільнення захоплених громадян

    Російські окупанти взяли в полон щонайменше п'ятьох представників місцевої влади тимчасово окупованих чи оточених українських міст. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, її брифінг опубліковано на YouTube-каналі Офісу президента.

    Окупанти взяли в полон:

    • мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва;
    • голову Мелітопольської районної ради Сергія Прийму;
    • голову Іванківської районної адміністрації Тетяну Свириденко;
    • керівника Щастинської міської адміністрації Володимира Тюріна;
    • секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха.

    Також у полоні залишається рятувальник Олексій Данченко, який допомагав евакуювати людей із Гостомеля. Верещук зазначила, що українська влада посилює роботу зі звільнення захоплених громадян.

    Нагадаємо, Іван Федоров, мер Мелітополя, якого вчора звільнили з російського полону записав відеозвернення до своїх співвітчизників.

    Раніше, окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

    Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

    16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна місцева влада полон Україна влада Ірина Верещук
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    П'ять українських чиновників перебувають у полоні окупантів, – Верещук