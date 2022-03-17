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    У Чернігові російські окупанти вбили громадянина США

    У Чернігові російські окупанти вбили громадянина США

    На місці події працюють слідчі поліції, які фіксують усі обставини і наслідки військових злочинів росіян

    У четвер, 17 березня, російські війська обстріляли з важкої артилерії жителів Чернігова. Серед загиблих – громадянин США, повідомляє поліція області.

    «Сьогодні окупанти в черговий раз здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних жителях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих – громадянин США», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

    На місці події працюють слідчі поліції, які фіксують усі обставини і наслідки військових злочинів росіян.

    ЗМІ повідомляють, що загинув громадянин США Джеймс Вітні 1954 року народження, він був родом з Міннесоти.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). Пораненому журналісту надають допомогу в лікарні «Охматдит», загрози його життю немає.

    Сьогодні ж стало відомо, що Росіяни вбили ще двох журналістів в Україні.

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    Теги: росія окупанти США війна поліція
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    У Чернігові російські окупанти вбили громадянина США