У Чернігові російські окупанти вбили громадянина США

На місці події працюють слідчі поліції, які фіксують усі обставини і наслідки військових злочинів росіян

У четвер, 17 березня, російські війська обстріляли з важкої артилерії жителів Чернігова. Серед загиблих – громадянин США, повідомляє поліція області.

«Сьогодні окупанти в черговий раз здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних жителях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих – громадянин США», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

На місці події працюють слідчі поліції, які фіксують усі обставини і наслідки військових злочинів росіян.

ЗМІ повідомляють, що загинув громадянин США Джеймс Вітні 1954 року народження, він був родом з Міннесоти.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). Пораненому журналісту надають допомогу в лікарні «Охматдит», загрози його життю немає.

Сьогодні ж стало відомо, що Росіяни вбили ще двох журналістів в Україні.