Путінська війна. 99% населення України стало тотально антиросійським – офіс Зеленського

Представник офісу президента відкинув підписання з Росією двостороннього договору

Радник керівника офісу президента і представник української делегації у переговорах з Росією, Михайло Подоляк визнав, що вторгнення Росії зробило всю Україну тотально антиросійською. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Медуза».

«Якщо раніше 30-40% населення досить нейтрально і навіть у чомусь позитивно ставилося до Російської Федерації, готово було до якогось діалогу, то через «спецоперацію», яку вигадали дуже «талановиті» воєначальники та аналітики, 99% населення Україна стала тотально антиросійською. Тепер, звичайно, всі ці гуманітарні проблеми, проблему мов та інше буде обговорювати дуже важко (з представниками Росії на переговорах у Білорусі – «Главком»)», – наголосив представник офісу президента.

При цьому Подоляк побачив парадокс у російській збройній агресії: ворог наніс основні руйнівні удари щодо міст Східної України, де до 24 лютого існували більш-менш проросійські настрої.

«Завдали масованих ударів по житлових кварталах, де живе російськомовне населення. Ви розумієте абсурдність? «Ми зараз змусимо вас полюбити російську мову, розбомбивши». Це виглядає просто безглуздо», – заявив Радник керівника офісу президента.

Окремо Михайло Подоляк зауважив, що на переговорах з Росією українська сторона надала власну модель гарантій безпеки. Він додав, що результатом переговорів не буде двостороннього договору між Росією та Україною. Натомість це повинен буди багатосторонній договір, пакетна угода, в якій візьме участь низка країн – їх кількість ще обговорюється. П’ять чи сім країн, припустив Подоляк.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.