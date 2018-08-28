Twitter не підтримуватиме старі версії операційної системи від Apple



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Пристрої з iOS 9 чи старіші більше не отримуватимуть оновлень від Twitter

Twitter припинить підтримувати стару версію операційної системи iOS 9, яку випустили в 2015 році.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Ми вдосконалюємо розробку додатків для всіх клієнтів. Як результат, пристрої з iOS 9 чи старіші більше не отримуватимуть оновлень від Twitter», — йдеться у повідомленні.

Аби отримувати останні оновлення від додатку, які включають і виправлені помилки, користувачів пристроїв від Apple просять оновити операційні системи щонайменше до iOS 10.

Зазначимо, що версію iOS 9 мають усі телефони Apple iPhone від 4s до 6s Plus. Останньою версією операційної системи, яку компанія випустила для гаджетів у 2018 році, є iOS 12. Її підтримують усі iPhone, починаючи з 5s.

Нагадаємо, корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.