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    Twitter не підтримуватиме старі версії операційної системи від Apple

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    Twitter не підтримуватиме старі версії операційної системи від Apple

    Пристрої з iOS 9 чи старіші більше не отримуватимуть оновлень від Twitter

    Twitter припинить підтримувати стару версію операційної системи iOS 9, яку випустили в 2015 році.

    Про це повідомляє прес-служба компанії.

    «Ми вдосконалюємо розробку додатків для всіх клієнтів. Як результат, пристрої з iOS 9 чи старіші більше не отримуватимуть оновлень від Twitter», — йдеться у повідомленні.

    Аби отримувати останні оновлення від додатку, які включають і виправлені помилки, користувачів пристроїв від Apple просять оновити операційні системи щонайменше до iOS 10.

    Зазначимо, що версію iOS 9 мають усі телефони Apple iPhone від 4s до 6s Plus. Останньою версією операційної системи, яку компанія випустила для гаджетів у 2018 році, є iOS 12. Її підтримують усі iPhone, починаючи з 5s.

    Нагадаємо, корпорація Google також офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

    В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

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