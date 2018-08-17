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    Технології

    Google запустила хмарний сервіс Google One

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    Google запустила хмарний сервіс Google One

    У США тарифні плани тепер включають щомісячний платіж у розмірі $2,99 за 200 Гб

    Корпорація Google офіційно запустила хмарне сховище Google One, бета-тестування якого тривало чотири місяці.

    Запуск сервісу, який прийшов на зміну Google Drive, був анонсований в рамках травневої конференції Google I/O.

    В даний час оформлення підписки доступно американським користувачам, проте незабаром користувачі інших регіонів також зможуть перейти на новий сервіс.

    Крім оновлених тарифних планів користувачі отримають доступ до цілодобової технічної підтримки (раніше ця опція була доступна тільки власникам акаунтів G Suit), а також зможуть поділитися доступним місцем у сховищі зі своїми друзями (до п’яти осіб).

    У США тарифні плани тепер включають щомісячний платіж у розмірі $2,99 за 200 Гб, ціни на зберігання до 2 Тб знизяться до $9,99 на місяць (зараз — $19,99).

    Один з «хмарних» конкурентів Google One — Microsoft OneDrive — пропонує купити 1 Тб за $69,99 на рік (або $5,8 на місяць), 5 Тб за $99,99 (або $8,3 на місяць).

    Вартість 100 Гб в сховищі Google One обійдеться в $1,99 (Microsoft OneDrive за такі ж гроші доступно тільки 50 Гб).

    Раніше у Google попередили, що рішення Єврокомісії оштрафувати Google на 4,3 мільярда євро ставить під загрозу безкоштовну модель розповсюдження Android.

    Нагадаємо, 18 липня 2018 року антимонопольний орган Євросоюзу оштрафував Google на 5 мільярдів доларів за порушення умов ведення чесної конкуренції на ринку інтернет додатків.

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