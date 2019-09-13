Twitter заблокував акаунти Компартії Куби і Рауля Кастро



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Представник Twitter, коментуючи блокування, послався на політику компанії, спрямовану проти маніпулювання громадською думкою

Адміністрація Twitter заблокувала офіційні акаунти Комуністичної партії Куби і її лідера Рауля Кастро. Крім цього, блокування зазнали облікові записи дочки Кастро і ряду журналістів офіційних кубинських ЗМІ, пише Reuters.

Як зазначаєЗМІ, блокування сталася на тлі звернення до нації президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, в якому він попереджав про прийдешню енергетичну кризу через санкції США.

Представник Twitter, коментуючи блокування, послався на політику компанії, спрямовану проти маніпулювання громадською думкою, яка забороняє користувачам штучно виводити в топ будь-які теми з використанням мережі акаунтів.

МЗС Куби назвав дії Twitter «очевидною узгодженою операцією з метою обмежити заяви революціонерів на захист істини».

Республіка Куба — держава у Вест-Індії, розташована на найбільшому однойменному острові Куба (ісп. Cuba) та прилеглих островах в Карибському морі.

Куба — одна з небагатьох «соціалістичних» країн світу, а також одна з найбідніших країн Західної півкулі. З 1959 року і до розпаду СРСР в 1991 році Куба фактично була воєнним та економічним протекторатом і сателітом Радянського союзу.