Як виглядає повсякденне життя однієї з найбідніших країн Західної півкулі. Фото з Куби



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Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих фотографій з повсякденного життя мешканців Куби

Республіка Куба — держава у Вест-Індії, розташована на найбільшому однойменному острові Куба (ісп.

Cuba

) та прилеглих островах в Карибському морі.

Куба — одна з небагатьох «соціалістичних» країн світу, а також одна з найбідніших країн Західної півкулі. З 1959 року і до розпаду СРСР в 1991 році Куба фактично була воєнним та економічним протекторатом і сателітом Радянського союзу.

Нині населення Куби становить 11,184 млн осіб. Офіційні джерела пропонують такі дані про склад населення: 65 % — представники білої раси, 12 % — афроамериканці, 22 % — мулати.

Однак інші джерела свідчать про те, що біле населення становить лише 40 %, а решта людей, які проживають у країні, представлена, насамперед, афроамериканцями і мулатами (здебільшого), а також китайцями, євреями, арабами, індіанцями й іншими.

Періодично зростання населення сповільнюється внаслідок еміграції. За роки правління Кубою Фіделя Кастро країну нелегально покинуло понад 800 тисяч її мешканців.