Тягнибок зробив Зеленському неочікувану пропозицію

«Ви усвідомлююте наслідки, що почне відбуватися, якщо ми почнемо виконувати «Мінськ»?»

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок в етері токшоу «Право на владу» запропонував президентові України Володимиру Зеленському призначити лідера опозиційної партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка представником України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України.

На думку політика, саме Порошенко, як той, хто представляв Україну під час ухвалення цих домовленностей, має знати, «як з’їхати з тих Мінських угод».

Політик також заявив, що підписання Мінських угод було фактичним «актом капітуляції» тодішнього очільника держави, а їх імпліментація, у разі, якщо влада зважиться на неї, загрожуватиме Україні втратою державності, оскільки угоди і ухвалений пізніше парламентом закон щодо їх запровадження містять цілу низку норм, що є «абсолютно неприйнятними»: проведення в ОРДЛО місцевих виборів раніше за відновлення фактичної української юрисдикції на цих територіях, право новообраних «голів» призначати та контролювати представників місцевих силових органів тощо.

«Ось тут сидять представники чинної влади. Ви усвідомлююте наслідки, що почне відбуватися, якщо ми почнемо виконувати «Мінськ»?», – обурився «свободівець».

Варто зазначити, що лідер ВО сСвобода» Тягнибок вперше за тривалий час з’явився в етері політичного токшоу. Тож, його поява на телеканалі «1+1», який пов'язують із чинною владою, може свідчити про те, що Офіс президента дав його політичній силі «зелене світло» на змагання із «Європейською Солідарністю» Порошенка за майбутні голоси патріотично налаштованої частини українських виборців.

Раніше повідомлялося, що, згідно з актуальними президентськими рейтингами, Зеленський випереджає Порошенка на 1%.

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