Міністр оборони: Мінські угоди підходять Україні з точки зору безпеки



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Міністерство оборони України готове виконувати чинні домовленості

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що Мінські угоди підходять Україні з точки зору безпеки.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

Глава Міноборони зазначив, що можливі плани зміни врегулювання ситуації ніяк не змінюють стратегічні позиції України.

«Будь-який договір можна вдосконалити. Але це не моя зона відповідальності. З точки зору безпеки, Мінські угоди нам підходять, оскільки там передбачена передача територій під контроль України, роззброєння незаконних формувань, виведення іноземних військ», - сказав Загороднюк.

Він зазначив, що Мінські угоди, які діють на даний момент, «ми виконуємо і готові виконувати».

«Але ми чудово знаємо, що отримали їх у спадщину з 15-го року. Писалися вони при певних обставинах, які зараз неактуальні. У них є моменти, які можна тлумачити двозначно. Це стосується і безпеки, і кордону», - сказав міністр оборони.

Однак, на сьогоднішній день, у Міноборони є чітка канва дій.

«Є Мінські угоди, переговори. І якщо питання про якісь модифікації можна буде підняти, воно буде обговорюватися. Зараз ми, як Міністерство оборони, йдемо по тих документах, які у нас є», - зазначив Загороднюк.

«Те, що там написано, нас влаштовує. Якщо в України буде що запропонувати, це зробить МЗС», - додав він.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна працює над новою редакцією Мінських угод.

Наразі, за словами очільника МЗС, Україна працює над тим, «щоб змусити усіх учасників погодитися, що Мінські домовленості вичерпали себе і потребують змін».

«Напевно, з часом буде згенеровано новий документ, який буде простіше виконати та досягти результатів», – сказав Пристайко.