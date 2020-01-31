У 2019 році в Україні кількість зґвалтувань невовнолітніх зросла вдвічі



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З початку року в Україні вже зафіксували 24 випадки зґвалтувань неповнолітніх

У 2019 році зареєстрували 148 зґвалтувань, в яких потерпілими є неповнолітні, цього року — 24 злочини сексуального характеру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Також повідомляється, що протягом 2019 року зареєстрували понад 550 кримінальних правопорушень проти статевої свободи та недоторканності дітей.

«Кількість потерпілих неповнолітніх лише від зґвалтувань сягнула 148 осіб, що більш ніж вдвічі у порівнянні з 2018 роком. Цього року зареєстровано вже 24 злочини сексуального характеру», — уточнили у відомстві.

Також зазначають, що всі злочини щодо сексуального насильства над неповнолітніми перебувають на контролі керівництва Офісу генпрокурора.

«З початку року в складі Офісу генерального прокурора було створено відділ протидії насильству щодо дітей, що ввійшов в управління захисту прав дітей та протидії насильству», — додали в Офісі генпрокурора.