У 2020 році на службу в армії призвали 30 тисяч юнаків

Цього року юнаки, які закінчили навчання у середній школі у 2020 році, підпадали під призов

Цього року на строкову військову службу до лав військових формувань України призвали 30 тисяч юнаків.

Про це АрміяInform розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

Призов традиційно відбувалось в два етапи, весною (призвали 16 460 осіб) та восени (призвали 13 570 осіб).

Він нагадав, що через пандемію, спричинену коронавірусом, весняний призов довелося відтермінувати.

«Як ви пам’ятаєте, почалися заходи з призову у травні, закінчились - у липні. Весняний призов проходив важче, бо виникла потреба забезпечити протиепідемічні заходи. На це місцева влада виділяла додаткові кошти. Проведення медичних комісій і відправлення здійснювали так, щоб мінімізувати скупчення людей, аби не дати розповсюджуватись коронавірусу», - зауважив полковник Качаненко.

За його словами, ще однією особливістю весняного призову стало те, що громадяни, які закінчили навчання у середній школі у 2020-му, підпадали під призов.

«У попередні роки весняний призов закінчувався до того, як юнаки випускались зі шкіл. А цього разу так вийшло, що тим, хто бажав вступати до вишів, призовна комісія не могла дати відстрочку, бо не існувало ще підстав. Саме тому Міністр оборони України написав рекомендаційний лист на всіх голів державних адміністрацій з пропозицією таких юнаків не призивати», — підкреслив офіцер. І нагадав, що призов проводять не військові комісаріати, а місцеві органи влади.

«Голова призовної комісії - це один із заступників районної чи обласної держадміністрації. І рішення про призов ухвалює саме призовна комісія, яка не підпорядковується й не входить до складу військкомату. Військовий комісар є лише одним із членів цієї комісії», - підбив підсумок полковник.

Також окрім призову на строкову військову службу юнаків, вже декілька років практикується призов офіцерів запасу до лав Збройних сил України. Під цей вид призову підпадають як юнаки, так і дівчата, які мають первинне офіцерське звання та не проходили дійсну військову службу. Проте подібний призов у рази менше і в листопаді-грудні 2020 року планувалось призвати 350 офіцерів запасу.