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    У Багдаді терорист-смертник здійснив теракт: є загиблі і поранені

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    У Багдаді терорист-смертник здійснив теракт: є загиблі і поранені

    Атака здійснена в районі Шула на північному заході Багдада

    Щонайменше четверо загинули та 15 дістали поранення внаслідок теракту в столиці Іраку Багдаді. 

    Про це повідомляє Reuters із посилання на місцеві правоохоронні органи.

    Зазначається, що атаку здійснили у районі Шула на північному заході Багдада, населеному переважно шиїтами.

    Потужний вибух прогрів в парку. За даними співробітників правоохоронних органів, вони вели стеження за злочинцем з того моменту, як він зайшов на призначену для відпочинку територію, проте зупинити його не вдалося: терорист виявився швидшим.

    Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за подію.

    Шиїти — напрям ісламу, прихильники якого визнають єдино законними наступниками пророка Мухаммеда тільки Алі ібн Абу Таліба і його нащадків по головній лінії.

    вибух Ірак теракт Багдад тероризм
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