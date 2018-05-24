У Багдаді терорист-смертник здійснив теракт: є загиблі і поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Атака здійснена в районі Шула на північному заході Багдада

Щонайменше четверо загинули та 15 дістали поранення внаслідок теракту в столиці Іраку Багдаді.

Про це повідомляє Reuters із посилання на місцеві правоохоронні органи.

Зазначається, що атаку здійснили у районі Шула на північному заході Багдада, населеному переважно шиїтами.

Потужний вибух прогрів в парку. За даними співробітників правоохоронних органів, вони вели стеження за злочинцем з того моменту, як він зайшов на призначену для відпочинку територію, проте зупинити його не вдалося: терорист виявився швидшим.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за подію.

Шиїти — напрям ісламу, прихильники якого визнають єдино законними наступниками пророка Мухаммеда тільки Алі ібн Абу Таліба і його нащадків по головній лінії.