У Багдаді терорист-смертник здійснив теракт: є загиблі і поранені
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Атака здійснена в районі Шула на північному заході Багдада
Щонайменше четверо загинули та 15 дістали поранення внаслідок теракту в столиці Іраку Багдаді.
Про це повідомляє Reuters із посилання на місцеві правоохоронні органи.
Зазначається, що атаку здійснили у районі Шула на північному заході Багдада, населеному переважно шиїтами.
Потужний вибух прогрів в парку. За даними співробітників правоохоронних органів, вони вели стеження за злочинцем з того моменту, як він зайшов на призначену для відпочинку територію, проте зупинити його не вдалося: терорист виявився швидшим.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за подію.
Шиїти — напрям ісламу, прихильники якого визнають єдино законними наступниками пророка Мухаммеда тільки Алі ібн Абу Таліба і його нащадків по головній лінії.