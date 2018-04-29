У Баку другий раз за день загорілася будівля Trump Tower

Перше за сьогодні займання гасили більше сотні рятувальників з використанням 25 одиниць техніки

У столиці Азербайджану другий раз за день виникла пожежа у будівлі Trump Tower. Про це повідомляє прес-служба МНС Азербайджану. «На місці працюють пожежники. Дамо додаткову інформацію», — цитують співрозмовника агентства. Перше за сьогодні загоряння у 33-поверховому будинку загасили днем. На місці працювали більше 100



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Перше за сьогодні займання гасили більше сотні рятувальників з використанням 25 одиниць техніки

У столиці Азербайджану другий раз за день виникла пожежа у будівлі Trump Tower. Про це повідомляє прес-служба МНС Азербайджану.

«На місці працюють пожежники. Дамо додаткову інформацію», — цитують співрозмовника агентства.

Перше за сьогодні загоряння у 33-поверховому будинку загасили днем. На місці працювали більше 100 співробітників екстрених служб, користуючись 25 одиницями техніки. Повідомлялося про одного потерпілого, який отруївся димом.

Резиденцію Trump Tower Baku, також відому як ZQAN Tower, почали будувати в 2008 році. У 2012-му зведення будівлі профінансував майбутній президент США Дональд Трамп. У грудні 2016-го компанія мільярдера припинила ліцензійні угоди щодо проектів в декількох країнах. Будівництво Trump Tower Baku зупинили на пізній стадії, будівлю досі не ввели в експлуатацію.

Як повідомлялося раніше, у хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку сталася пожежа. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро постраждали.