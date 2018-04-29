У Баку другий раз за день загорілася будівля Trump Tower
- Вчора, 03:43
-
Розсилка
Перше за сьогодні займання гасили більше сотні рятувальників з використанням 25 одиниць технікиУ столиці Азербайджану другий раз за день виникла пожежа у будівлі Trump Tower. Про це повідомляє прес-служба МНС Азербайджану.
«На місці працюють пожежники. Дамо додаткову інформацію», — цитують співрозмовника агентства.
Перше за сьогодні загоряння у 33-поверховому будинку загасили днем. На місці працювали більше 100 співробітників екстрених служб, користуючись 25 одиницями техніки. Повідомлялося про одного потерпілого, який отруївся димом.
От здания отваливаются горящие элементы. #Баку #TrumpTowerFire #TrumpTower pic.twitter.com/we78IjWgca— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 квітня 2018 р.
Резиденцію Trump Tower Baku, також відому як ZQAN Tower, почали будувати в 2008 році. У 2012-му зведення будівлі профінансував майбутній президент США Дональд Трамп. У грудні 2016-го компанія мільярдера припинила ліцензійні угоди щодо проектів в декількох країнах. Будівництво Trump Tower Baku зупинили на пізній стадії, будівлю досі не ввели в експлуатацію.
Як повідомлялося раніше, у хмарочосі Trump Tower в Нью-Йорку сталася пожежа. Одна людина загинула, щонайменше п'ятеро постраждали.