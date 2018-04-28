Реактор не буде працювати щонайменше до початку жовтня

У Бельгії екстрено зупинили перший реактор атомної електростанції Doel 1 через витік у системі охолодження. Про це повідомив місцевий телеканал RTBF. Зазначається, що інцидент стався кілька днів тому, проте тільки 28 квітня представниця оператора Engie Electrabel Нелі Схерлинк підтвердила місцевому телебаченню, що проблема виявлена в



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У Бельгії екстрено зупинили реактор атомної електростанції

Реактор не буде працювати щонайменше до початку жовтня

У Бельгії екстрено зупинили перший реактор атомної електростанції Doel 1 через витік у системі охолодження.

Про це повідомив місцевий телеканал RTBF.

Зазначається, що інцидент стався кілька днів тому, проте тільки 28 квітня представниця оператора Engie Electrabel Нелі Схерлинк підтвердила місцевому телебаченню, що проблема виявлена в ядерній частині установки.

«Була констатована невелика втрата води в резервному підводі нашої системи охолодження. Це невеликий витік. Вона значно нижче граничного рівня, за яким послідувала б автоматична зупинка реактора», — заявила представниця.

За її Схерлинк, подібне з системою такого типу сталося вперше. Вона також запевнила, що аварія не загрожує безпековій ситуації.

Представниця також зазначила, що ремонт цієї системи дуже складний через високий рівень радіоактивності в цій частині АЕС. Очікується, що реактор не буде працювати щонайменше до початку жовтня.