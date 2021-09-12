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    Події в Україні

    Ужгородська поліція патрулюватиме місто на самокатах (фото)

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    Двоколісних стилізували для місцевої поліції - Ужгородська поліція патрулюватиме місто на самокатах (фото)
    Двоколісних стилізували для місцевої поліції
    Фото: varosh.com.ua

    Така ініціатива відбувається вперше в Україні

    Ужгородський сервіс оренди електросамокатів «vevi» спільно з Патрульною поліцією Закарпатської області втілює експеримент – патрулювання пішохідної частини центру Ужгорода на електросамокатах. Про це інформує видання «Varosh».

    Це ініціатива сервісу, на яку правоохоронці залюбки відгукнулися, попередньо узгодивши все з керівництвом у Києві.

    Пілотний проєкт уже стартував, компанія передала правоохоронцям два електросамокати виробництва компанії FreeGo.

    Вартість двох двоколісних – 48 тисяч гривень. Їх стилізували саме для місцевої поліції. Транспорт обслуговуватиме сервіс-ініціатор проєкту.

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    Ужгородська поліція патрулюватиме місто на самокатах (фото)
    Ужгородська поліція патрулюватиме місто на самокатах (фото)
    Фото: varosh.com.ua

    «Якщо патрульна поліція визнає цей експеримент удалим, то наступного року ми ще передамо їй самокат, щоби в теплий час року вона могли патрулювати місто на електросамокатах», – зазначають у «vevi».

    Така ініціатива відбувається вперше в Україні.

    Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас, Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.

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    Теги: суд поліція транспорт місто перевезення час
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    Ужгородська поліція патрулюватиме місто на самокатах (фото)