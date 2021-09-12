Ужгородська поліція патрулюватиме місто на самокатах (фото)

Така ініціатива відбувається вперше в Україні

Ужгородський сервіс оренди електросамокатів «vevi» спільно з Патрульною поліцією Закарпатської області втілює експеримент – патрулювання пішохідної частини центру Ужгорода на електросамокатах. Про це інформує видання «Varosh».

Це ініціатива сервісу, на яку правоохоронці залюбки відгукнулися, попередньо узгодивши все з керівництвом у Києві.

Пілотний проєкт уже стартував, компанія передала правоохоронцям два електросамокати виробництва компанії FreeGo.

Вартість двох двоколісних – 48 тисяч гривень. Їх стилізували саме для місцевої поліції. Транспорт обслуговуватиме сервіс-ініціатор проєкту.

«Якщо патрульна поліція визнає цей експеримент удалим, то наступного року ми ще передамо їй самокат, щоби в теплий час року вона могли патрулювати місто на електросамокатах», – зазначають у «vevi».

Така ініціатива відбувається вперше в Україні.

Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас, Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.