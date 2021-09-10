На Рівненщині експрокурор на смерть збив матір трьох дітей

Водій був у нетверезому стані

Колишній працівник прокуратури на території Рівненської області скоїв смертельну аварію. Її жертвою стала мама багатодітної родини, яка поверталась в свою домівку на скутері. Про це повідомляє ТСН.

Наїзд експравоохоронець скоїв опівночі. Коли розгледів, що накоїв, хотів накивати п’ятами. 35-річна мешканка області поспішала додому з роботи, коли її настиг кросовер. Її смерть була миттєва. А ось прокурорський працівник може уникнути покарання, стверджують рідні.

Олеся працювала кухарем, їхала до родини. До дому не домчала якихось кілька кілометрів.

За словами Людмили Боровик, яка доводиться сестрою покійній, на Олесі немає живого місця.

Свідками смертельної автопригоди стали патрульні, які на трасі складали протокол. Бо раніше тут теж була дорожня пригода, але без жертв.

За свідченнями правоохоронців, винуватець аварії хотів самовільно залишити місце пригоди. Але вони випередили його і за кілька хвилин перекрили шлях до втечі й затримали. Водій був у нетверезому стані. Ним виявився Іван Скобух – колишній прокурорський працівник.

Рідні Олесі мають підстави переживати, що він скористається старими зв’язками, аби уникнути покарання.

Зараз автопорушник знаходиться в СІЗО. За вчинену ДТП йому світить колонія та тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років.

У загиблої жінки залишилося троє дітей. Наймолодшому з них тільки сім років.

Нагадаємо, під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси.

Також у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».