У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)



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На Запоріжжі поліцейські затримали групу озброєних чоловіків, які викрали людину Фото: zp.npu.gov.ua

Поліцейські звільнили заручника, наразі його життю нічого не загрожує

Співробітники Національної поліції в четвер затримали 3 чоловіків за підозрою у викраденні із застосуванням зброї чоловіка й вимаганні у нього 10 тис. доларів в Бердянську (Запорізька область). Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області.

За даними відомства, в четвер о 11:51 надійшло повідомлення про те, що по вул. Північній невідомі зі зброєю під'їхали на мікроавтобусі і викрали 35-річного чоловіка.

Поліцейські виявили автомобіль на вул. Європейській, заблокували його й затримали підозрюваних, звільнивши заручника.

«Викрали потерпілого і під час пересування в автомобілі, погрожуючи застосуванням зброї, вимагали $10 тис. Згодом чоловік погодився, і коли вони їхали за грошима, підозрюваних затримали оперативники», - йдеться в повідомленні.

Затримані - раніше судимі жителі Запоріжжя.

З їхнього мікроавтобуса було вилучено дві гвинтівки.

Розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, у Запорізькій області викрали та вбили чоловіка через борги. 12 червня поліція затримала зловмисників.