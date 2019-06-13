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    У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)

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    <span>На Запоріжжі поліцейські затримали групу озброєних чоловіків, які викрали людину</span> - У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)
    На Запоріжжі поліцейські затримали групу озброєних чоловіків, які викрали людину
    Фото: zp.npu.gov.ua

    Поліцейські звільнили заручника, наразі його життю нічого не загрожує

    Співробітники Національної поліції в четвер затримали 3 чоловіків за підозрою у викраденні із застосуванням зброї чоловіка й вимаганні у нього 10 тис. доларів в Бердянську (Запорізька область). Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління Нацполіції в області.

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    За даними відомства, в четвер о 11:51 надійшло повідомлення про те, що по вул. Північній невідомі зі зброєю під'їхали на мікроавтобусі і викрали 35-річного чоловіка.

    Поліцейські виявили автомобіль на вул. Європейській, заблокували його й затримали підозрюваних, звільнивши заручника.

    «Викрали потерпілого і під час пересування в автомобілі, погрожуючи застосуванням зброї, вимагали $10 тис. Згодом чоловік погодився, і коли вони їхали за грошима, підозрюваних затримали оперативники», - йдеться в повідомленні.

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    У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)
    У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)
    У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)
    У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)
    У Бердянську затримали трьох підозрюваних у викраденні людини й вимаганні $10 тис. (фото)
    Фото: zp.npu.gov.ua

    Затримані - раніше судимі жителі Запоріжжя.

    З їхнього мікроавтобуса було вилучено дві гвинтівки.

    Розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу.

    Як повідомлялось, у Запорізькій області викрали та вбили чоловіка через борги. 12 червня поліція затримала зловмисників.

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