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    У Берліні через підозрілий предмет евакуювали різдвяний ярмарок

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    У поліцейській операції брали участь 350 службовців та пошукові собаки - У Берліні через підозрілий предмет евакуювали різдвяний ярмарок
    У поліцейській операції брали участь 350 службовців та пошукові собаки

    У поліцейській операції брали участь 350 службовців та пошукові собаки

    В Берліні в суботу, 21 грудня, пройшла евакуація різдвяного ярмарку на площі Брайтшайдплац.

    Про це повідомляє DW.

    Як повідомили в поліції, причиною стала підозріла поведінка двох чоловіків.

    Спочатку в поліції Берліна заявили, що до них надійшло повідомлення про підозрілий предмет на різдвяному ярмарку. У зв'язку з тим, що саме на цьому різдвяному ярмарку в 2016 році стався теракт, правоохоронці відреагували оперативно.

    У поліцейській операції брали участь 350 службовців та пошукові собаки. Однак у підсумку ніяких підозрілих предметів виявлено не було.

    Крім евакуації різдвяного базару було перервано захід у Меморіальній церкві кайзера Вільгельма, яка також позташована на площі. Крім того, потяги проїжджали довколишній вокзал без зупинки.

    Під час поліцейської операції були затримані двоє чоловіків. Деякі ЗМІ повідомили, що один з них був оголошений в розшук і підозрюється у зв'язку з терористами. Проте прес-секретар поліції заявила, що ця інформація не підтвердилася. Затримані були відпущені.

    теракт Німеччина ярмарок розшук вокзал
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