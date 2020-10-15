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    Президент Єврокомісії залишила саміт ЄС через контакт з хворим на Covid-19

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    Урсула фон дер Ляєн 6 жовтня пропустила саміт Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус - Президент Єврокомісії залишила саміт ЄС через контакт з хворим на Covid-19
    Урсула фон дер Ляєн 6 жовтня пропустила саміт Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус

    Результат мого тесту негативний, але в якості запобіжного заходу я негайно залишаю Європейську раду, - Урсула фон дер Ляєн

    Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила саміт ЄС для того щоб піти на самоізоляцію через виявлення коронавірусу у співробітника її офісу. Про це вона написала у Twitter.

    «Мені щойно повідомили, що сьогодні вранці один із співробітників мого офісу отримав позитивний результат на Covid-19. Результат мого тесту негативний. Однак в якості запобіжного заходу я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти в самоізоляцію», – заявила фон дер Ляєн.

    Як відомо, Урсула фон дер Ляєн 6 жовтня пропустила саміт Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.

    На саміті її замінив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

    До слова, у світі станом на 15 жовтня коронавірусом заразилися понад 38,8 млн людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29168119 людей, а кількість померлих зросла до 1098129 людей.

    ЄС саміт Twitter Урсула фон дер Ляєн коронавірус
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