Порошенко у Рівному назвав політичні сили, які заважають Україні рухатися до європейського майбутнього



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П’ятий президент України Петро Порошенко 16 жовтня перебуває у Рівному

П'ятий президент розкритикував «опитування Зеленського»

Сьогодні до Рівного приїхав п’ятий президент України Петро Порошенко. У супроводі своїх прихильників він пройшовся центральною частиною міста та поклав квіти до меморіальної дошки Героїв Небеної сотні.

Під час свого виступу лідер партії «Європейська солідарність» назвав ті політичні сили, які на сьогоднішній день заважають Україні рухатися до європейського майбутнього. Порошенко наголосив, що це «партія Зеленського, проросійська п’ята колона ОПЗЖ і політичний проект «За майбутнє», який створений в інтересах олігарха Коломойського».

«Серед тих політичних сил, які своїм голосуванням шкодили безвізу і підривали європейський курс України, була партія з такою красивою назвою «За майбутнє». Вона не шкодує грошей на рекламу. За чиє майбутнє вона бореться? За майбутнє Коломойського. На чиїх телеканалах? На каналах Коломойського. За чиї гроші вони зараз заклеїли всю країну? Ні, не за гроші Коломойського – за гроші вкладників «Приватбанку», за гроші з «Укрнафти». За ті понад п’ять мільярдів доларів, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям за рахунок коштів платників податків. Ми поставили край цьому насосу, який викачував з України гроші. І зараз по всьому світу порушені кримінальні справи, і суди. Його розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все. Тільки в Україні він порушив справу у суді по поверненню йому Приватбанку. Це робиться під захистом і прикриттям Зеленського», – зауважує Петро Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що «ініціатива» Зеленського щодо довічного ув’язнення корупціонерам перш за все «мала б стосуватися його партнера-олігарха».

«Нас дуже турбує антизахідна та антиєвропейська риторика «За майбутнє». Уявіть, що вчора формальний лідер цієї «майбутності» Палиця, молодший партнер Коломойського, договорився до того, що мовляв і безвіз Україні не потрібен. І Захід, мовляв, висмоктує Україну. Така риторика запозичена в російській пропаганді проти України. Нас хочуть позбавити західної підтримки», – застерігає лідер «Європейської солідарності».

Він також нагадав про скандальне інтерв’ю Коломойського газеті «Ньюс-Йорк Таймс», в якому олігарх заявив, що Україна має відмовитись від співпраці з МВФ та ЄС і взяти гроші у Путіна. А пролита на війні кров, на думку олігарха, «забудеться».

«Ми маємо все зробити для того, щоб не дати їм це забути, задля чого шість років Україна проливала кров. Ви хочете довірити своє майбутнє і майбутнє ваших дітей тим політикам, які душу й тіло поклали в кишеню Коломойського?», – наголошує Порошенко.

Він також зауважив, що Зеленському не допоможуть «маніпулятивні опитування, які суперечать законодавству».

«В офісі президента хтось сказав, що це опитування ніби і є демократія. Це – неправда і маніпуляція. Подібно тому, як шапіто з артистами-недоучками – не є високим мистецтвом, опитування від Зеленського не є демократія. Це – пропозиція «95 кварталу» довірливим виборцям ще раз зіграти в наперстки. Слідкуйте за руками!», – застерігає Петро Порошенко.

«Настав час, коли влада має не ставити питання, а нести відповідальність. Не питати, а відповідати – і про витрати з короновірусного фонду, і про інше зроблене за півтора роки. І за незроблене – так само», – наголосив Порошенко.

«Проведення в день голосування «опитування» – це плюндрування Конституції України, європейських і міжнародних виборчих стандартів. Це шулерство», – наголошує лідер «Європейської солідарності».