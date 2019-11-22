Під час новорічних святкувань будуть перекриті центральні вулиці Києва: які і коли



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Новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі Фото: Олександр Гончаров, Апостроф

Новорічні святкування у Києві триватимуть з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го

Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації.

Із 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020-го зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го – на Контрактовій площі.

Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух міського транспорту низкою центральних вулиць.

Зокрема:

із 25 листопада до 26 січня 2020 року – обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;

– транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі; із 25 листопада до 26 січня 2020-го – заборона руху всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі);

– всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі); 19 грудня з 17:00 до 19:00 – заборона руху всіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської (від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською).

Також заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку):

19 грудня – із 16:00 до 22:00;

– із 16:00 до 22:00; 24 грудня – із 16:00 до 22:00;

– із 16:00 до 22:00; із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року ;

; 1 січня – із 14:00 до 22:00;

– із 14:00 до 22:00; 7 січня – із 12:00 до 17:00.

У зв’язку із цими змінами Департаменту транспортної інфраструктури доручено внести зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

У зв’язку із забороною руху всіх видів транспорту наприкінці грудня – початку січня дозволять проїзд на вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Як повідомлялось, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.