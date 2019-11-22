Під час новорічних святкувань будуть перекриті центральні вулиці Києва: які і коли
Новорічні святкування у Києві триватимуть з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го
Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту.
Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації.
Із 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020-го зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го – на Контрактовій площі.
Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух міського транспорту низкою центральних вулиць.
Зокрема:
- із 25 листопада до 26 січня 2020 року – обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;
- із 25 листопада до 26 січня 2020-го – заборона руху всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі);
- 19 грудня з 17:00 до 19:00 – заборона руху всіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської (від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською).
Також заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку):
- 19 грудня – із 16:00 до 22:00;
- 24 грудня – із 16:00 до 22:00;
- із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року;
- 1 січня – із 14:00 до 22:00;
- 7 січня – із 12:00 до 17:00.
У зв’язку із цими змінами Департаменту транспортної інфраструктури доручено внести зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.
У зв’язку із забороною руху всіх видів транспорту наприкінці грудня – початку січня дозволять проїзд на вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.
Як повідомлялось, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.
Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.