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    Під час новорічних святкувань будуть перекриті центральні вулиці Києва: які і коли

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    Новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі - Під час новорічних святкувань будуть перекриті центральні вулиці Києва: які і коли
    Новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі
    Фото: Олександр Гончаров, Апостроф

    Новорічні святкування у Києві триватимуть з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го

    Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. 

    Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації.

    Із 14 грудня 2019 року до 12 січня 2020-го зимові розваги триватимуть на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5. А з 14 грудня 2019 року до 19 січня 2020-го – на Контрактовій площі.

    Під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух міського транспорту низкою центральних вулиць.

    Зокрема:

    • із 25 листопада до 26 січня 2020 року – обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі;
    • із 25 листопада до 26 січня 2020-го – заборона руху всіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі);
    • 19 грудня з 17:00 до 19:00 – заборона руху всіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської (від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською).

    Також заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку):

    • 19 грудня – із 16:00 до 22:00;
    • 24 грудня – із 16:00 до 22:00;
    • із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року;
    • 1 січня – із 14:00 до 22:00;
    • 7 січня – із 12:00 до 17:00.

    У зв’язку із цими змінами Департаменту транспортної інфраструктури доручено внести зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

    У зв’язку із забороною руху всіх видів транспорту наприкінці грудня – початку січня дозволять проїзд на вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

    Як повідомлялось, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

    Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

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