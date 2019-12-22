Адміністрація Трампа хотіла позбавити Україну військової допомоги, – The Washington Post



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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп

В Білому домі «погрожували накладенням вето президента», якщо демократи не погодяться на таке рішення

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито вимагала від представників Демократичної партії прибрати з оборонного бюджету пункт про швидке надання військової допомоги Україні.

Про це говориться в матеріалі газети The Washington Post.

У виданні зазначили, що в Білому домі «погрожували накладенням вето президента», якщо демократи не погодяться прибрати відповідний пункт з оборонного бюджету. Якби президент наклав вето, це призвело б до відставки уряду.

Про це заявили п’ять інсайдерів з адміністрації президента і Конгресу.

Важливо зазначити, що суть цього пункту в строках надання допомоги. Демократи погодилися на вимогу президентської адміністрації, не вказавши в пункті терміни надання допомоги.

Нагадаємо, 21 грудня Трамп підписав законопроєкт, що передбачає допомогу Україні. Згідно із законопроєктом, який виділяє на оборонні потреби США 738 мільярдів доларів, передбачає також декілька сотень мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Як повідомлялося, 13 вересня, США розблокували безпекову допомогу Україні на майже $400 млн.