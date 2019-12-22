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    Трамп заявив про прорив у торгових переговорах з Китаєм

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    Трамп заявив про прорив у торгових переговорах з Китаєм

    Перша частина угоди буде підписана «дуже скоро»

    США і Китай досягли прориву у торгових переговорах.

    Про це заявив американський президент Дональд Трамп, виступаючи у Флориді, повідомляє Reuters.

    За словами Трампа, перша частина угоди буде підписана «дуже скоро».

    «Ми щойно досягли прориву в торговій угоді, і ми підпишемо її дуже скоро», — сказав глава Білого дому.

    Раніше повідомлялося, що торговий представник США Роберт Лайтхайзер і китайський посол у Вашингтоні Цуй Тянькай підпишуть перший етап торгової угоди.

    Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Пекін погодився наростити закупівлі американської сільськогосподарської продукції. США зі свого боку пішли на ослаблення торгових мит на китайський імпорт.

    Раніше Bloomberg писав, що Китай в рамках нинішніх переговорів не розраховував на повноцінну угоду. У Пекіні планували мінімізувати збиток для власної економіки і добитися заморозки американських мит на нинішньому рівні, а також відмови від нових обмежень, які були заплановані на середину жовтня і середину грудня.

    Тоді ж джерела стверджували, що в якості кроку назустріч США китайська сторона розглядала можливість збільшити закупівлі американської сільгосппродукції. До цього Китай вже робив поступки США, погодившись наростити закупівлі американських соєвих бобів і вирішивши пом'якшити нетарифні обмеження на постачання американського м'яса.

    США Китай Дональд Трамп імпорт посол президент
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