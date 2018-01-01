У Білорусі будуть збирати китайські електрокари Zotye

Білоруським споживачам пропонуватимуться електромобілі Zotye E200EV і Z500EV

У Мінську відбулася білоруська прем'єра відразу двох електромобілів, які планують випускати методом великовузлового складання на заводі «Юнісон». Журналістам і гостям показали компактний міський електрокар Zotye E200EV і середньорозмірний седан Zotye Z500EV, пише AUTO.TUT.BY. Вузький, короткий і високий, Zotye E200EV може



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Фото: tut.by Zotye E200EV і Z500EV

Білоруським споживачам пропонуватимуться електромобілі Zotye E200EV і Z500EV

У Мінську відбулася білоруська прем'єра відразу двох електромобілів, які планують випускати методом великовузлового складання на заводі «Юнісон». Журналістам і гостям показали компактний міський електрокар Zotye E200EV і середньорозмірний седан Zotye Z500EV, пише AUTO.TUT.BY.

Вузький, короткий і високий, Zotye E200EV може перевезти двох пасажирів і пару-трійку сумок. Силову установку малюка складає пара з синхронного електромотора потужністю 83 кінські сили і літій-іонної батареї ємністю 24,5 кВт · год. За запевненням виробника, цього має вистачити на 220 км пробігу.

Седан Zotye Z500EV за своїми габаритами (довжина - 4750 мм) відноситься до представників D-класу. У рух його приводить електромотор потужністю 95 кВт (129 кінських сил). Цього вистачає, щоб розігнатися до 100 км / ч приблизно за 10 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці 140 км / ч. Запас ходу - до 250 км.

Цікава особливість седана - можливість правому задньому пасажирові керувати переднім кріслом зі свого місця. Можна рухати його вперед-назад і міняти кут нахилу спинки.

За словами генерального директора ЗАТ «Юнісон» Дмитра Єгорова, якщо проект отримає державну підтримку в рамках програми розвитку електротранспорту, то ціни будуть на рівні 17 тисяч доларів за міського малюка E200EV і 22 тисячі доларів за седан.

Старт продажів електромобілів намічений на травень цього року.