У Білорусі вдруге за рік оголосили смертний вирок



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Чоловіка визнали винним у вбивстві двох жінок похилого віку

Суд призначив смертну кару чоловіку за вбивство двох жінок похилого віку

У Білорусі вдруге у 2019 році оголосили смертний вирок.

За даними базованої в Мінську правозахисної групи «Весна», суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку в грудні 2018 року та засудив його до смерті.

50-річний підсудний визнавав свою провину та просив суд зберегти йому життя.

Павлов – другий засуджений до смертної кари у 2019-му після 36-річного Олександра Осиповича, якого визнали винним у вбивстві двох дівчат минулоріч.

Нагадаємо, Білорусь залишається останньою країною Європи, де карають смертю. Всього за роки незалежності в Білорусі винесли понад 300 смертних вироків.

Влада Білорусі не повідомляє про виконання смертних вироків. Про це вдається дізнатися зі свідчень інших засуджених до страти або від правозахисників, які контактують з рідними засуджених.

Євросоюз періодично закликає Білорусь відмовитися від смертної кари.

Джерело: Радіо Свобода