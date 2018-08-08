Лауреатку Нобелівської премії Алексієвич занесли в базу «Миротворця»



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Світлана Алексієвич

Два роки тому Алексієвич заявила, що виключно українці були винні у Голокості на території Білорусі

До бази «Миротворця» (проекту, що веде список сепаратистів та осіб, котрі воюють проти України) потрапила білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Її профіль з’явився на сайті «Миротворця» у середу, 8 серпня.

Причиною потрапляння у «Миротворець» стала «пропаганда, направлена на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та маніпулювання суспільно значимою інформацією».

Як відомо, у липні 2016 року під час виступу в Нью-Йорку Алексієвич зробила контраверсійну заяву, що виключно українці були винні у Голокості на території Білорусі, сказавши наступне: «Карателі, які працювали на території Білорусі, вони були всі з України. І більше того, не тільки у Литві, там, Латвії знищували, самі знищили євреїв ще до того, як встигли прийти німці. Але це було і на Україні».

Світлана Алексієвич – радянська та білоруська російськомовна письменниця та публіцистка. Лауреатка багатьох міжнародних літературних премій. Лауреатка Нобелівської премії з літератури за 2015 рік за «поліфонічні тексти, що є монументом страждання і хоробрості в наш час».

Нагадаємо, народний депутат та один з лідерів Опозиційного блоку Вадим Новинський потрапив до бази сайту «Миротворець».

Джерело: zaxid.net