У Блоці Петра Порошенка назвали умову підтримки Зеленського



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Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко

Володимиру Зеленському обіцяють підтримку БПП, якщо він обере європейський курс

Майбутній президент України Володимир Зеленський отримає підтримку фракції Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, якщо обере європейський курс. Про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко, передає «РБК-Україна».

Луценко зазначила, що на базі БПП буде формуватися нова команда Петра Порошенка.

«Все буде залежати від того, яку позицію займе президент Зеленський. А ми цієї позиції досі не чули. Вибори завершилися. Підходить момент інавгурації, і ми не чуємо жодного слова від обраного президента. Тому все буде залежати від того, який курс візьме команда Зеленського. Якщо це буде продовження курсу на європейську ідентичність і курс на євроатлантичний альянс, звичайно, ми будемо підтримувати конструктивно», - зазначила вона.

У той же час Луценко додала, що при відхиленні від європейського курсу команда Порошенка перейде в опозицію.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко 23 квітня проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

Під час зустрічі з депутатами БПП у Києві президент Петро Порошенко анонсував нові обличчя у своїй партії БПП «Солідарність», які обиратимуть за допомогою праймеріз.

Нагадаємо, сотні людей ввечері 22 квітня прийшли до Адміністрації президента подякувати Порошенку за п’ять років роботи на посаді глави держави.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

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